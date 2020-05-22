Жириновский предложил пополнить бюджет за счет продажи «мумии» Ленина

Москва, 22 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой «продать» мумию Владимира Ленина. Об этом он написал у себя в Twitter.

По мнению политика, такая «сделка» принесет российскому бюджету колоссальный доход.

«Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — отмечает Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР предлагал обсудить возможность ликвидации Совета Федерации. Он аргументировал это тем, что в России и так слишком «много ненужных депутатов и чиновников». Сенатор Алексей Пушков отметил, что Жириновский пытается привлечь внимание к своей персоне резонансными заявлениями, однако за его словами «не стоит ничего серьезного».

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года отмечал, что не видит необходимости убирать тело Ленина из Мавзолея, пока в стране живут люди, для которых эта политическая фигура важна. По его словам, надо просто идти вперед и активно развиваться. При этом президент подчеркнул, что не считает Ленина государственным деятелем, а охарактеризовал его как революционера. Путин обратил внимание на то, что при создании Советского Союза власти не до конца проработали вопрос административного деления, что в итоге вылилось в ряд современных противоречий.