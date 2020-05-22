Россиянам хотят разрешить передавать биткоины по наследству

Москва, 22 мая. Россияне, включая индивидуальных предпринимателей, смогут стать владельцами криптовалюты, только если она досталась им по наследству или в результате процедуры взыскания. Информация об этом содержится в пакете законопроектов, переданном на рассмотрение в Центральный банк РФ и профильные ведомства.

Как сообщают «Известия», согласно законопроекту, цифровая валюта признается имуществом, которое нужно будет декларировать в налоговой. Это значит, что придется раскрывать и информацию об источниках ее приобретения. Право на судебную защиту также возникнет только после подачи декларации.

Юристы обращают внимание на тот факт, что в таком случае остается неясным, как быть с криптовалютой, которая была получена или намайнена до введения ограничений. Законопроект же предполагает введение уголовной ответственности за майнинг или обмен биткоинов.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отметил, что россияне могут получить штраф до 500 тыс. рублей за незаконный оборот таких активов и выпуск цифровых прав с использованием технических средств, размещенных на территории России. Крупный штраф грозит и за попытку оплатить товары криптовалютой, а при особо крупном ущербе — лишение свободы до семи лет.

Напомним, ранее Верховный суд РФ признал биткоин средством отмывания денег. По решению суда понятие «криптовалюта» было внесено в постановление по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Таким образом, статьи 174 и 174.1 УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.

На совещании в Сочи в октябре прошлого года президент России Владимир Путин отметил, что использование криптовалют несет серьезные риски. Как указал глава государства, внедрение цифровых технологий в финансовую и банковскую сферы открывает новые возможности, однако эти шаги создают серьезные угрозы для стран, в которых криптовалюты стали полноценным платежным средством.