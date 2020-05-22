Онищенко высказался против закрепления «самоизоляции» в законе

Москва, 22 мая. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выразил недоумение от предложения узаконить понятие «самоизоляция».

Напомним, что ранее в Совете Федерации выступили с инициативой законодательно установить понятие «самоизоляция». Первый заместитель представителя комитета верхней палаты по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова говорила, что в связи с пандемией все меры принимались «с колес», а вопросы самоизоляции граждан в законодательстве не прописаны.

По словам Геннадия Онищенко, у него сложилось впечатление, что предложение Совфеда было «слишком эмоциональным». Он не понимает, что будет вкладываться в понятие «самоизоляция», а также какие будут рычаги контроля.

«Давайте еще «порог» введем и «обсервацию»? Пока у меня, как у профессионала в данной области, это предложение вызывает недоумение», — заявил парламентарий.

Ранее Геннадий Онищенко обосновал важность ношения средств защиты, в том числе на улице, поскольку постоянно дистанцироваться от окружающих невозможно. Кроме того, парламентарий опроверг точку зрения, что ношение средств индивидуальной защиты здоровыми людьми нецелесообразно. Он подчеркнул, что маски из любого материала задерживают капельки слюны, с которыми передается вирус.