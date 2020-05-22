Стали известны особенности проведения ЕГЭ в условиях пандемии

Москва, 22 мая. Изменения в задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне пандемии вноситься не будут, а их сложность не будет отличаться от предыдущих, сообщают в Рособрнадзоре.

Отмечается, что варианты экзамена по русскому языку, на который выделено 2 дня, будут отличаться, поэтому списать его не удастся. Также в школах будет необходимое количество педагогов для контроля санитарных норм и поведения учеников. Известно, что перед началом тестирования у учеников будет измеряться температура, а в процессе написания экзаменов учащиеся будут находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 м.

В этом году было подано более 783 тыс. заявок на написание ЕГЭ, из них 74,8 тыс. от выпускников прошлых лет. Аттестаты будущим абитуриентам будут вручены до 15 июня.

Напомним, что 21 мая президент РФ Владимир Путин объявил дату проведения ЕГЭ в этом году — 29 июня. Ранее в разговоре с представителями образовательных ведомств страны президент подчеркивал, что, несмотря на все проблемы, ЕГЭ «стал эффективным механизмом объективной оценки знаний». Глава государства также сообщил, что отложил призыв в армию для выпускников школ.

Ранее источник в правительстве РФ сообщал, что решение о наличии масок и перчаток у выпускников во время сдачи ЕГЭ каждый регион примет самостоятельно.

Согласно последним данным, в России за сутки выявлено 8,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в стране зафиксировано 317,5 тыс. случаев инфицирования. Выздоровели 92,6 тыс. пациентов, скончались 3 тыс. человек.