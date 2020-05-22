Пара занялась сексом в опустевшем метро Нью-Йорка

Нью-Йорк, 22 мая. Пассажиры нью-йоркского метро в США занялись сексом на опустевшей из-за карантина станции. Вуайеристов заснял на видео очевидец.

Как сообщает New York Post, очевидец заснял на видео, как пара занимается сексом в метро.

«Ничего не имею против, это как включить порносайт PornHub… Это Нью-Йорк, здесь можно увидеть абсолютно все», — со смехом комментировал видео автор.

Судя по спецодежде, заснявший пару мужчина работает строителем на ближайшей стройплощадке. Когда было снято видео, не уточняется.

Газета отметила, что Metropolitan Transportation Authority (МТА) в попытке остановить распространение коронавируса, заключило контракт на установку ультрафиолетовых ламп, убивающие вирусы. Руководство подземки пошло на беспрецедентный шаг, остановив ночное движение поездов для их дезинфекции.

Комментируя распространенное в Сети видео, представитель MTA Тим Минтон отметил, что метрополитен гордится чистотой своих станций, но все же он отговаривает людей спускаться в метро для занятий сексом.

«Рад, что вчера мы объявили о нашем эксперименте по дезинфекции ультрафиолетом, потому что он нам понадобится на этой платформе», — добавил он.

В настоящее время США являются лидерами по распространению коронавирусной инфекции. По данным Университета Хопкинса на 22 мая, в Штатах зафиксировано почти 1,6 млн случаев заражения, 94 661 человек скончались. Несколько штатов фактически полностью закрыли свои границы, почти везде введен карантин.