Трамп не будет закрывать США при второй волне коронавируса

Вашингтон, 22 мая. Президент США Дональд Трамп не намерен вводить строгие ограничительные меры и закрывать страну в случае второй волны пандемии COVID-19 осенью.

Как передает The Hill, Трамп заявил журналистам, что есть большая вероятность второй волны пандемии этой осенью.

«Это стандарт. И мы собираемся гасить огонь. Мы не собираемся закрывать страну», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что уверен в том, что США смогут сдержать будущие вспышки инфекции, «будь то тлеющие угли или пламя».

В настоящее время США являются лидерами по распространению коронавирусной инфекции. По данным Университета Хопкинса на 22 мая, в Штатах зафиксировано почти 1,6 млн случаев заражения, 94 661 человек скончались. Несколько штатов фактически полностью закрыли свои границы, почти везде введен карантин.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что общая сумма мирового ущерба, который нанесла пандемия коронавирусной инфекции, составляет около 9 трлн долларов. По его словам, эту сумму для борьбы с COVID-19 должен был выделить Китай.

Вечером в четверг стало известно, что от коронавирусной инфекции на 92-м году жизни скончался слуга 11 американских президентов Уилсон Рузвельт Джерман. Как сообщали «Известия» со ссылкой на западные СМИ, свою карьеру Джерман начал уборщиком в Белом доме при 34-м президенте США Дуайте Эйзенхауэре и получил повышение при 35-м президенте Джоне Кеннеди.