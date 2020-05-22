Эксперты оценили вероятность наступления «новых 90-х» в России

Москва, 22 мая. Вызванные пандемией экономические сложности могут сократить ВВП России от 4% до 15% в этом году в зависимости от продолжительности ограничительных мер и ситуации на рынке углеводородов. Однако «новых 1990-х» в России не будет, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG).

Согласно прогнозу BCG, дефицит бюджета в РФ может достигнуть 1,5-2,5% ВВП. Эксперты связывают это с сокращением нефтяных доходов, однако они могут быть покрыты средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). В зависимости от ситуации с распространением коронавируса, в BCG рассматривают три возможных сценария.

Первый сценарий — «Отскок», предполагающий снижение ВВП на 4-6%. В этом сценарии происходит временная приостановка деятельности сферы услуг и непродовольственной розницы.

«После окончания самоизоляции бизнес достаточно быстро восстановится и вернется к росту», — отмечают эксперты.

Второй и наиболее вероятный сценарий — «Тяни-толкай», предполагающий потерю 7-10% ВВП. Он учитывает повторные вспышки коронавируса. В этих условиях экономика будет находиться в режиме «контролируемого риска» — открываться и закрываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Длительный локдаун ведет к сокращению сферы услуг и ритейла, падению спроса на недвижимость и сокращению производства и оптовой торговли», — прогнозируют аналитики.

Третий и наиболее жесткий сценарий — «Критический спад» или «Новые 1990-е», предполагает спад ВВП на 10-15%. Учитывает приостановку промышленного производства и строительства.

«Начинается масштабный кризис ликвидности по всей экономике, создающий чрезмерную нагрузку на банковскую систему», — подчеркивается в прогнозе BCG.

По мнению экспертов, для худшего сценария нет предпосылок структурного характера в экономике и финансовом секторе РФ.

Ранее исследование BCG показало, что Россия занимает первое место по доле женщин, занимающих управленческие должности, а также опережает другие государства по темпам роста богатств у женщин. По числу принадлежащих женщинам богатств РФ занимает 10-е место среди стран Европы — 320 млрд долларов. Однако по темпам роста богатств (8,9%) российские женщины первые в мире.