Российские военные развернут над Арктикой Знамя Победы

Москва, 22 мая. Военнослужащие Северного флота в ходе арктического похода в этом году развернут над Арктикой Знамя Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны, сообщил замкомандующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

«В нынешнем году, когда наша страна отмечает 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны, а человечество — Второй мировой войны, мы развернем над Арктикой Знамя Победы», — заявил Голубев в интервью газете «Красная Звезда».

Военные возьмут с собой в поход копию Знамя Победы. Под ним будут проходить все высадки на арктическое побережье континента и острова в морях Северного Ледовитого океана. Знамя будут поднимать во всех отдаленных уголках российской Арктики.

В арктическом походе будут участвовать большие десантные корабли и большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил, суда обеспечения вспомогательного флота и управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также личный состав морской пехоты и арктической бригады.

При этом Голубев добавил, что все наши российский войск в Арктике «носят исключительно оборонительный характер».

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в апреле Воздушно-десантные войска и Силы специальных операций России провели уникальные учения, в ходе которых боевые подразделения десантировались парашютным способом на площадку, расположенную на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Высотный прыжок был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Групповое десантирование с трех самолетов Ил-76 было произведено с высоты 10 тыс. метров с использованием кислородного оборудования на парашютах новой системы, которые позволили десантникам приземлиться в строго определенную точку.