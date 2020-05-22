Общественник Крыма объяснила, зачем Украина распространяет фейки о референдуме

Севастополь, 22 мая. Председатель «Украинской общины Крыма» Анастасия Гридчина напомнила, что референдум о воссоединения полуострова с Россией прошел законно и большая часть украинской общины Крыма, как и другие его жители, поддержала решение войти в состав РФ. Она заявила, что Украина пытается вернуть не жителей этого региона, а лишь территорию.

Она напомнила, что право на самоопределение народов закреплено в уставе ООН и является одним из основных. По словам Гридчиной, большая часть крымских украинцев считала незаконной передачу полуострова Украине в советский период и искренно ждала возвращения в Россию. Кроме того, она отметила, что Украина сознательно распространяет фейки о референдуме и ситуации на полуострове; при этом Киеву нужна лишь территория, а не живущие в Крыму люди.

«Почему, если Украина хочет вернуть обратно Крым, делает все возможное, чтобы настроить против себя крымчан, отключая воду, свет, придумывая небылицы о том, что происходит в Крыму? У Меня есть ответ на этот вопрос. Украине не нужны люди, Украине нужен Крым как земля», — сказала Гридчина.

Также она напомнила, что вода из Днепра, поступавшая в Крым по Северо-Крымскому каналу, не является собственностью одной лишь Украины, а Киев – не имеет право распоряжаться ей в одиночку.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.