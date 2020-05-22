Взрыв газового баллона разрушил двухэтажный дом в ЕАО

Биробиджан, 22 мая. Спасатели разбирают завалы разрушенного после взрыва газового баллона частного дома в населенном пункте Приамурский Еврейской автономной области. По данным ГУ МЧС РФ по региону, там может находиться человек.

Известно, что взрыв произошел в 22.40 (по московскому времени) в частном доме в поселке Приамурский. По предварительным данным, под завалами может находиться собственник дома. Сообщается, что к месту происшествия прибыли расчеты поселкового пожарно-спасательного поста и пожарно-спасательной части №4 в составе семи человек и трех единиц техники.

«Дом разрушен. В настоящее время проводится локализация пожара и разбор завалов», — информирует пресс-служба МЧС.

Отмечается, что разрушенный дом был двухэтажной дачей, которая принадлежала жителю Хабаровска. По словам соседей, они видели его накануне происшествия.

Ранее стало известно, что у Центрального НИИ травматологии и ортопедии им. Приорова в Москве произошла разгерметизация сорокалитрового баллона с хлором. Из-за взрыва в здании реанимации выбило стекло. Хлор был предназначен для обеззараживания воды около НИИ.