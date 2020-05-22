Манукян ответил на вопрос о сексе с Бузовой

Москва, 22 мая. Блогер Давид Манукян ответил на вопрос поклонников об интимных отношениях с певицей Ольгой Бузовой в Instagram-сторис.

Во время трансляции в сторис один из фоловеров блогера задал ему вопрос, была ли у него близость со звездной девушкой.

«О чем вы говорите, у нас нет никакого секса», — ответил Манукян.

Как передает «Вечерняя Москва», блогер призвал поклонников закрыть эту тему, подчеркнув, что у них с Бузовой не будет интимных отношений до свадьбы.

В августе 2019 года Манукян исполнил роль возлюбленного Бузовой в одном из клипов певицы. Позднее молодые люди начали публиковать совместные фотографии в социальных сетях, а также выпустили новогоднюю песню. В конце 2019 года Манукян признался в любви к Бузовой под одной из ее публикаций в Instagram, после чего певица рассказала подписчикам о романе с блогером.

Недавно 27-летний Манукян признался, что готов набить тату с именем возлюбленной, если публикация с их совместной фотографией наберет два миллиона лайков. Блогер сдержал слово — к нему приехал мастер, который набил Манукяну татуировку. Весь процесс блогер заснял, делясь впечатлениями от происходящего.

Ранее Манукян во время прямого эфира в Instagram рассказал, ревнует ли он свою звездную возлюбленную. По словам блогера, у них с Бузовой полная гармония и идиллия в отношениях. Он заявил, что не ревнуют свою девушку, так как не видит поводов.