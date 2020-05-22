Стало известно, сколько детей смогут отдохнуть в летних лагерях в этом году

Москва, 22 мая. Лишь около трети российских школьников поедут в этом году отдыхать в летних лагерях. Об этом рассказал член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич.

По его словам, это связано с закрытием лагерей на фоне коронавирусной пандемии.

«Если учитывать, что в этом году откроется на 20–25% лагерей меньше, то отдохнуть в них сможет всего треть, а то и четверть ребят», — сказал он.

Ранее Минпросвещения опубликовало рекомендацию отрыть детские лагеря с 1 июля. Отмечается, что при необходимости этот срок будет сдвинут. Как добавили в ведомстве, дети смогут отдыхать без масок, однако в Совете Федерации добавили, что рассматривается вариант введения тестирования отдыхающих на COVID-19, а также отмена родительских дней, пишет газета «Известия». Также не исключается введение ограничения на число отдыхающих и сокращение смен до двух недель.

По мнению директора департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елены Байбариной, не исключен вариант полного отмены летних смен в детских лагерях из-за нехватки медицинского персонала в регионах на фоне пандемии. Также стоит отметить, что значительная часть россиян (67%) не хотела бы отправлять детей даже в школу.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что детские лагеря могут заработать летом в режиме обсерваторов, Полноценная оздоровительная кампания пока недоступна из-за эпидемии. Однако загородные лагеря могут открыть для приема школьников. Сейчас этот вопрос прорабатывают на уровне правительства Петербурга и Роспотребнадзора, сообщил Беглов. Число отрядов сократят, приезд родителей отменят.