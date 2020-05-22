Глава МЭР обозначил сроки возврата российской экономики на докризисный уровень

Москва, 22 мая. Российская экономика вернется к докризисному уровню не ранее первого полугодия 2022 года, заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития, спад ВВП России в этом году составит 5%. По оценке министерства, в следующие годы российская экономика приступит к росту темпами 2,8% в 2021 году, 3% в 2022 году и 3,1% в 2023 году.

По словам Максима Решетникова, экономика РФ вернется к докризисному уровню не ранее первого полугодия 2022 года.

«Ключевой фактор снижения ВВП в текущем году — это внутренние ограничения, собственно это второй квартал и постепенный выход. В 2021 году пока ожидаем восстановления экономики на 2,8%. Если говорить в годовом выражении, то выход на предкризисные уровни — это пока первое полугодие 2022 года», — заявил глава Минэкономразвития.

Ранее стало известно, что по итогам текущего года, Минэкономразвития ожидает роста безработицы. Согласно прогнозам министерства, рост безработицы по итогам 2020 года составит 5,7%, что будет максимумом с 2011 года, когда уровень безработицы составлял 6,5%. Минэкономразвития прогнозирует спад уровня безработицы до 4,7% в 2023 году.