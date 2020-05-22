Небензя заявил, что путь к референдуму в Крыму открыл захват власти в Киеве

Москва, 22 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина своими действиями открыла путь к референдуму, который состоялся в Крыму в 2014 году. Об этом дипломат рассказал во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на полуострове.

Небензя подчеркнул, что необходимо учитывать то, что предшествовало референдуму в Крыму. Он призвал обратить внимание на события, произошедшие в Киеве в 2014 году, которые и привели к данному решению.

«К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году», — заявил постпред РФ при ООН.

По словам российского дипломата, захват власти в Киеве стал отправной точкой для дальнейших событий.

Ранее крымско-татарский общественник, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев заявлял, что ООН должна отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины, поскольку ситуация противоречит нормам международного права. На водную блокаду полуострова обратили внимание и в Швеции. Местный журналист Стефан Линдгрен в своей статье для Nyhetsbanken обвинил киевский режим в «фашистских методах» давления на РФ. Возмущение Линдгрена вызвало то, что в этой ситуации страдают жители полуострова.

Напомним, что воссоединение Крыма с Россией состоялось после референдума, который прошел в марте 2014 года. Абсолютное большинство жителей полуострова поддержали вхождение в состав РФ. Несмотря на это, Украина продолжает считать Крым своей территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что крымский вопрос закрыт окончательно.