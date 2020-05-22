Украина показала «бронированный кулак» НАТО у российских границ

Киев, 22 мая. Учения в Латвии, проходящие в рамках программы НАТО расширенного передового присутствия Forward Presence, наглядно показывают «бронированный кулак», предназначенный для «сопротивления возможным агрессивным действиям» России против стран Балтии и Польши, пишет украинское издание Defense Express.

Видео с учений ранее было опубликовано пресс-службой Вооруженных сил Латвии на официальной странице в Facebook.

В Латвии продолжаются учения усиленной группы НАТО Forward Presence, которая состоит из батальонно-тактических групп. Как пишет украинское издание, учения предназначены «для сопротивления возможным агрессивным действиям» России против стран Балтики и Польши.

На маневрах были замечены немецкие танки Leopard-2, польские PT-91 Twardy, канадские бронетранспортеры LAV-25, испанские БМП Pizarro и другая бронетехника.

Украинское издание отмечает, что «размещение в 2016 году передовых контингентов НАТО в Польше, Литве, Латвии и Эстонии стало фактическим переломом в политике Североатлантического альянса». НАТО, по данным издания, «заботится о мерах сдерживания», учитывая «значительное численное превосходство русских войск над силами передового базирования НАТО» и возможной «открытой агрессии».

Поэтому силы НАТО проводят военные учения в Балтии и Европе с переброской войск США в Европу.

«Во время учений отрабатываются вопросы прорыва возможной российской блокады и доставки военной помощи силам передового базирования в странах Балтии», — сообщает издание.

Крупнейшими из подобных учений являются European Defender-2020. Учения стартовали в феврале и продолжаться до конца года, в них участвуют военные 20 стран Альянса, а также «партнеры Альянса из Грузии и Финляндии». На время пандемии коронавируса учения приостановлены. Ближайшая активная фаза — Allied Spirit, в которой должны принять участие 6 тыс. военных США и Польши, была перенесена с мая на июнь.

При этом издание подчеркивает, что целью учений European Defender-2020 является попытка «удержать Россию от провокаций».