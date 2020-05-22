МВФ и Украина договорились о новом кредите на $5 млрд

Вашингтон, 22 мая. Международный валютный фонд (МВФ) и Украина сумели выработать предварительное соглашение о кредите стенд-бай размером 5 миллиардов долларов сроком на полтора года. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

«Новый SBA с запрошенным доступом к 3,6 миллиарда SDR (эквивалентно $5 миллиардам) нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19», — рассказала руководитель команды переговорщиков со стороны МВФ Иванна Владкова Голлар.

Ранее Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой Украины закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять еще дополнительные законы. Речь идет о законах, которые должны облегчить доступ к кадастровым данным, улучшить управление земельными ресурсами, ускорить процедуру передачи земель и урегулировать продажу земель, которая принадлежит государству. Рада фактически обзавелась новой коалицией, пополнила состав правительства, уступила часть суверенитета в пользу МВФ и дала «зеленый свет» рынку земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону, до 2024 года землю на Украине смогут приобретать только физические лица, а уже с 2024 и юридические. Устанавливаются ограничения на количество земли, которое можно приобрести в одни руки. Пока что лицам без гражданства и иностранцам запрещено приобретать землю и долю в компаниях, которые приобрели ее. Однако этот вопрос Зеленский обещает вынести на референдум.