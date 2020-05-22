Попавший в больницу экс-супруг Лолиты рассказал о своем состоянии

Москва, 22 мая. Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов впервые прокомментировал свое состояние после госпитализации. По одной из версий, он попал в ДТП, по другой — стал жертвой нападения.

По словам экс-супруга Лолиты, ему уже стало лучше.

«Я не буду комментировать происходящее, но я уже несколько дней нахожусь не дома. И анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца... Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но тем не менее, должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку...» — говорит Дмитрий Иванов.

Напомним, что в конце апреля Лолита и Иванов развелись после нескольких месяцев напряженных разбирательств в суде. Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший в суде интересы Милявской, уже прокомментировал госпитализацию Иванова.

«Никакой мести с моей стороны быть не может, потому что мы оба друг другу высказали, что думаем. Я сам из СМИ узнал, что Иванов находится в больнице. Если эта информация с его госпитализацией правда, то хочу выразить ему слова поддержки», — заявил юрист.

Жорин утверждает, что несмотря на то, что во время судебного процесса они были оппонентами, он не желает Иванову ничего плохого.

Ранее Дмитрий Иванов объяснял, зачем подал заявление на Лолиту. Он говорит, что посадить певицу в тюрьму для него не является основной целью. Он руководствовался якобы желанием доказать, что их брак со звездой не был фиктивным. Мужчина готов пойти на многое, чтобы Лолита ответила за свои высказывания.