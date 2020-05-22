Американский эксперт объяснил выход США из ДОН подготовкой к войне

Москва, 22 мая. Американский политолог Джим Джатрас прокомментировал решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу (ДОН). По его словам, это означает, что США готовятся к войне.

Трамп подтвердил, что США выходят из еще одного международного договора – ДОН. Согласно ему, участники этого соглашения могут проводить воздушные инспекции военных объектов на территории друг друга. Этот договор являлся одним из механизмов соблюдения военного баланса.

Стоит отметить, что решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию в правительстве США. Уже через час после выступления американского президента, в конгресс был внесен закон о запрете выхода США из каких-либо международных договоров без одобрения законодателей. А участники блока НАТО намерены уже в эту пятницу провести экстренное заседание, пишет RT.

«Выход из этого соглашения будет означать, что Штаты по сути не будут продлевать СНВ-3. И, собственно говоря, система контроля над вооружениями по большому счету имеет все шансы рассыпаться», — объяснил Доцент кафедры политических теорий МГИМО Кирилл Коктыш

По его словам, подобное решение сводит на нет всю риторику Трампа о «готовности сократить вооружения». Позицию российского эксперта разделяет и его американский коллега политолог Джим Джатрас, который отметил, что цель подобного шага Трампа вполне ясна.

«Да, цель очевидна. Это подготовка к войне. Опять и опять американцы приближаются именно к этому состоянию», — заявил он.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.