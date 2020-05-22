Два ракетных полка Барнаульского соединения перевооружат на комплексы «Ярс»

Москва, 22 мая. Два полка Барнаульского соединения РВСН до конца 2020 года перевооружат на современный мобильный комплекс «Ярс», сообщил начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк.

«В этом году будут перевооружены на ракетный комплекс «Ярс» еще два ракетных полка мобильного базирования Барнаульского соединения», — заявил Фотюк в интервью газете «Красная звезда».

На данный момент в РВСН на вооружении состоят семь типов ракетных комплексов. Четыре из них являются комплексами стационарного базирования, это системы «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». Передвижные комплексы представлены системами «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

Минобороны планирует перевести силы РВСН на новые комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

В начале года в оборонном ведомстве сообщили, что РВСН полностью вооружатся современными ракетными комплексами к 2024 году. К этому году войска избавятся от устаревшего вооружения, оставшегося от советской эпохи. В 2019 году доля новейших ракетных комплексов уже составляла 76%.