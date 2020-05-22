Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1867

Москва, 22 мая. В Москве умерли еще 73 пациента с COVID-19. Общее число жертв достигло 1 867 человек, сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом.

«В Москве скончались 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сообщает оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о смерти 68 пациентов с коронавирусом в Москве.

Член РАН Александр Горелов отмечал, что за последнюю неделю в России нет ни пика заболеваний, ни пика снижения. Специалисты называют такой показатель «выходом на плато». При ответственном соблюдении гражданами мер безопасности, вскоре можно будет рассчитывать на снижение числа инфицированных.

Напомним, что наибольшее число новых инфицированных в России было зафиксировано 11 мая. В тот день коронавирус был подтвержден у 11 тыс. жителей РФ.

Согласно последним данным, в России выявлено 317,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 92,8 тыс. человек, 3 тыс. пациентов скончались.