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На Украине похвастались испытанием ракетного комплекса, способного уничтожать танки

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На Украине похвастались испытанием ракетного комплекса, способного уничтожать танки

Киев, 22 мая. Украинские военные испытали в Черниговской области легкий переносной ракетный комплекс «Корсар» с использованием тепловизора, сообщает пресс-служба генштаба ВСУ.

Испытания прошли под руководством заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка.

На Украине похвастались испытанием ракетного комплекса, способного уничтожать танки

В генштабе отметили, что усовершенствованный прицел «Корсара» «значительно расширяет боевые возможности комплекса». ЛПРК «Корсар» предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, БТР, скоростных десантных катеров, а также вертолетов и беспилотников.

В испытаниях участвовали боевые расчеты от командования Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. 

На Украине похвастались испытанием ракетного комплекса, способного уничтожать танки

Как сообщали «Известия», «Корсар» позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км. Особенностью комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь «с плеча».

В конце апреля на Украине прошли испытания радара, способного обнаруживать беспилотники на разных высотах. Украинские СМИ назвали мобильный 3D-радиолокатор кругового обзора 90К6Е «грозой беспилотников», поскольку он может обнаруживать цели на низких и больших высотах.

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Источник: Известия
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