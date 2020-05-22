На Украине похвастались испытанием ракетного комплекса, способного уничтожать танки

Киев, 22 мая. Украинские военные испытали в Черниговской области легкий переносной ракетный комплекс «Корсар» с использованием тепловизора, сообщает пресс-служба генштаба ВСУ.

Испытания прошли под руководством заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка.

В генштабе отметили, что усовершенствованный прицел «Корсара» «значительно расширяет боевые возможности комплекса». ЛПРК «Корсар» предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, БТР, скоростных десантных катеров, а также вертолетов и беспилотников.

В испытаниях участвовали боевые расчеты от командования Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС.

Как сообщали «Известия», «Корсар» позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км. Особенностью комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь «с плеча».

В конце апреля на Украине прошли испытания радара, способного обнаруживать беспилотники на разных высотах. Украинские СМИ назвали мобильный 3D-радиолокатор кругового обзора 90К6Е «грозой беспилотников», поскольку он может обнаруживать цели на низких и больших высотах.