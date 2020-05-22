Задержанный наемник обвинил Гуайдо в провале переворота в Венесуэле

Каракас, 22 мая. Один из задержанных в Венесуэле наемников Люк Александр Денман сообщил, что лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо дезориентировал участников операции по свержению президента Николаса Мадуро, что стало причиной ее провала.

«Если кто и принимал неправильные решения, то это господин Гуайдо. <...> Silvercorp (американская ЧВК. — прим. ФАН), как и многие другие, была дезориентирована Хуаном Гуайдо», — заявил Денман.

По словам задержанного наемника, за успешное выполнение операции ему обещали «несколько миллионов долларов».

Ранее издание The Washington Post сообщало, что в октябре прошлого года оппозиция Венесуэлы заключила контракт на 213 млн долларов с американской ЧВК Silvercorp с целью свержения президента Николаса Мадуро.

Напомним, что 3 мая власти Венесуэлы предотвратили проникновение с территории Колумбии группы вооруженных наемников, которые планировали убить Николаса Мадуро и осуществить государственный переворот. Среди арестованных наемников были и граждане США. В Вашингтоне отрицают свое причастие к операции.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН предложенного Россией заявления, которое осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет.