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Ученые нашли главную причину неизлечимого рака

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Ученые нашли главную причину неизлечимого рака

Вашингтон, 22 мая. Американские ученые описали механизм, делающий рак неизлечимым. Они провели исследование, согласно результатам которого, лекарственные аппараты могут делать метастазы раковых опухолей устойчивыми к терапии.

По данным ученых Стэнфордского университета в США, метастазы, которые являются основной причиной смерти пациентов с опухолями, могут появляться еще за несколько лет до постановки диагноза. А лекарственные препараты запускают естественный отбор среди клеток метастаз, делая их более устойчивыми к лечению. Статья с описанием этой механики была опубликована в журнале Nature Genetics.

Как сообщается, исследователи определили нуклеотидную последовательность всей кодирующей части генома (экзома) в 457 образцах первичных опухолей и метастазов, взятых у 136 пациентов с раком молочной железы, рака прямой кишки и рака легких. Исследование доказало, что лечение метастазов лекарственными препаратами приводило к мутации и эволюции раковых клеток.

Как правило, метастазы появляются из одной мутировавшей клетки или ее клона в первичной опухоли. По данным ученых, метастазы образованы раковыми клетками с небольшим числом уникальных для вторичных очагов мутаций. Это говорит о том, что опухоль дает метастазы намного раньше, чем предполагалось до этого.

Ранее ученые из Соединенных Штатов Америки и Италии разработали диету, которая способна убить устойчивый рак. Исследование было проведено на мышах, в результате чего грызуны избавились от раковых клеток.Специалисты смогли представить доказательства того, что специфическая диета в сочетании с витамином С может убивать рак.

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Источник: Lenta.ru
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