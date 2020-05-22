Крымская чиновница извинилась за пожелание «сдохнуть» собакам нарушителей карантина

Алушта, 22 мая. Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за грубое высказывание о собаках, принадлежащих нарушителям режима самоизоляции. По ее словам, оно было сделано «на эмоциях».

Ранее в Сети появилась запись, на которой Огнева говорит о собаках граждан, нарушивших режим самоизоляции: «Чтоб они сдохли, эти собачки».

«Приношу свои извинения, потому что мы действительно много «воевали» в этом регионе за безопасность территории Зеленогорья (село в районе Большой Алушты. — Прим. ФАН), и, может быть, не сдержала эмоции», — говорит глава города.

Огнева подчеркнула, что сама является хозяйкой двух собак. Она выразила удивление, что многие СМИ растиражировали эту новость на фоне того, что существует масса действительно проблемных вопросов.

Глава администрации говорит, что ее реакция связана с тем, что граждане не воспринимают требования самоизоляции. По ее словам, в некоторых районах у побережья наблюдается значительное число гуляющих.

Согласно данным за 20 мая, в Крыму выявлено 314 случае заражения коронавирусом, 126 человек выздоровели, 9 пациентов умерли.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что на полуострове могут вернуть режим самоизоляции. Он подчеркнул, что это будет зависеть от поведения крымчан. Аксенов обратил внимание, что повторные вспышки COVID-19 фиксируются в других регионах, так как люди стали пренебрегать правилами безопасности.