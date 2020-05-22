В Крыму ждут от ООН реакции на водную блокаду со стороны Украины

Симферополь, 22 мая. ООН должна отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины, поскольку ситуация противоречит нормам международного права. Об этом заявил крымско-татарский общественник, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

В четверг ситуацию в Крыму обсудили на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа (не прямые мероприятия Совбеза, консультации).

Мусаев обратил внимание на тот факт, что тема водной блокады Крыма крайне редко звучит в мировых СМИ.

«Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Все это противоречит всем основам международного права. Уверен, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы», — подчеркнул он.

При этом Мусаев добавил, что данный вопрос необходимо решать с учетом того, что полуостров является российской территорией.

Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым после воссоединения полуострова с Россией. В начале марта 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал прекратить «спекуляции и домыслы» по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым. Таким образом, он подтвердил, что Киев не собирается прекращать водную блокаду.

Отметим, после заявления Кулебы шведский журналист Стефан Лидгрен в своей статье для Nyhetsbanken обвинил украинский режим в «фашистских методах» давления на Россию с помощью водной блокады Крыма. Возмущение Линдгрена вызывает то, что в этой ситуации страдает население полуострова.

Линдгрен также обратил внимание, что «так называемые друзья Киева», в частности Швеция и Польша, спокойно закрывают глаза на то, что Киев так грубо нарушает нормы международного права.