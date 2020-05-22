الأسد استعاد حلب ، وأظهر للعالم ولادة سوريا من جديد

وفي العاصمة السورية حلب ، يتواصل ترميم البنية التحتية للطرق: ووفقا للوكالة العربية السورية للأنباء ، نظم مجلس المدينة تطهير الطريق السريع الذي يربط منطقتين الحمدانية والراموسة . حول أهمية استعادة إحياء حلب في تقارير وكالة الأخبار الفيدرالية.

تم تمهيد حوالي 2.8 كم من الطرق. وقال عاصي الشيخ ، وهو عضو في مجلس مدينة حلب ، إن رصف الطرق بين الحمدانية والراموسة هو ثالث مشروع مكتمل لإصلاح شبكة الطرق في العاصمة.

يذكر ان تم إطلاق هذا المشروع الواسع النطاق لإعادة احياء حلب بعد فترة وجيزة من تحرير معظم المدينة من مسلحي المعارضة في عام 2016. اما المسلحين الذين رفضوا التوقيع على اتفاق المصالحة مع دمشق نُقلوا إلى منطقة التصعيد بإدلب.

وخلال الفترة التي حكمت فيها الجماعات الإرهابية المدينة والحصار الدموي لشرق حلب ، دمرت مناطق عديدة — وخاصة في القطاع السكني. وقد تضررت بعض الآثار الثقافية القديمة.

تواصل الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد إعادة بناء المباني التاريخية مثل الأسواق المغطاة القديمة في حلب والقلعة والمدينة القديمة. استخدم المسلحون آثارًا تاريخية ، مثل سوق سوق الهال كمعاقل ونقاط لإطلاق النار ، وايضا نهب وبيع جميع العناصر القيمة للمباني.

الآن في حلب ، يستمر ترميم المسجد الأموي الكبير، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام.وقد أصيب بشدة من قصف الإرهابيين.

بعد تحرير حلب النهائي من الإرهابيين في أوائل عام 2020 ، تمكنت السلطات السورية من تسريع العودة إلى مدينة اللاجئين الذين غادروا المدينة قبل عدة سنوات خوفًا من الإرهابيين. في الوقت نفسه ، كانت الجهود جارية لاستعادة اقتصاد المدينة تحت قيادة بشار الأسد - كانت النقطة الرئيسية لذلك هي رفع الحظر عن الطريق السريع M5 الاستراتيجي (دمشق - حلب) بفضل نجاح الجيش العربي السوري في إدلب. وتعمل السلطات بنشاط على استعادة إمكانات المدينة في مجال السياحة.

وفقاً للخبير العسكري أناتولي ماتفيتشوك ، فإن بشار الأسد يولي أقصى قدر من الاهتمام لترميم حلب - أصبحت المدينة السورية الشمالية نوعاً من "نافذة" لعملية إعادة بناء سوريا بأكملها.

قال ماتفييتشوك في تعليق لوكالة الأنباء الفيدرالية: “حلب هي أقدم مدينة تاريخياً منافسة لدمشق. وكانت ثاني مدينة في سوريا من حيث عدد السكان والقوة الاقتصادية. في الواقع ، حلب هي صورة لما يحدث في سوريا. وترتبط استعادة حلب ببدء السلام في البلد ، أعتقد أن بشار الأسد سيبذل قصارى جهده لاستعادة هذه المدينة ، ليظهر لسكان سوريا أولا أن الحياة تتحسن ، وثانيا-ليظهر للعالم أن سوريا تعود إلى الحياة الطبيعية السلمية."