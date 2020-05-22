حصاد أخبار سوريا 21 مايو:  أطلق حرس الحدود الأتراك النار على طفل ، هجوم من قبل أحد المسلحين المجهولين في دير الزور

سوريا ، 21 مايو: حرس الحدود التركي يقتل طفلاً في غرب محافظة إدلب ، مهاجم قتل ثلاثة أشخاص في دير زور بإنفجار

أطلق حرس الحدود الأتراك النار على طفل وقتلوه في إدلب.

أصابت قوات الحدود التركية سيارة تحمل مدنيين يزعم أنهم كانوا يحاولون عبور الحدود بطريقة غير مشروعة غرب مدينة إدليب. ونتيجة لهذا الهجوم ، قتل طفل وأصيب أمه وأخيه بجروح خطيرة.

وفقا لآخر البيانات ، ارتفع عدد المواطنين السوريين الذين قتلوا وجرحوا على يد الجنود الأتراك منذ بداية الصراع المسلح في سوريا في عام 2011 إلى 449 شخصا. ومن بينهم 79 قاصرا.

انفجار يقتل ثلاثة أشخاص في دير الزور

وفي جنوب محافظة دير الزور ، هاجم مسلحون مجهولون مركز حاجين. ألقى المهاجم قنبلة يدوية على دورية الأسايش ، ثم فر من مكان الحادث.

ونتيجة لانفجار القنبلة ، أصيب ثلاثة مدنيين ، ولم تقع إصابات بين المسلحين الأكراد. ويشتبه في أن الهجوم من قبل جماعة "الدولة الإسلامية" المحظورة في الاتحاد الروسي.

تم القبض على "خلايا نائمة" تابعة لداعش في الرقة

أفادت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بتقدم المداهمات في مدينة الرقة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن قوات الآسايش لقوات سوريا الديمقراطية، تم احتجاز "خلايا نائمة" تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)في المدينة. وبحسب التقرير ، فقد تم القبض على ثلاثة إرهابيين وما لا يقل عن 15 عبوة ناسفة جاهزة للتفجير أثناء اقتحام الملجأ ، كانوا مستعدين لتنفيذ الهجوم في عيد الفطر الإسلامي.

حريق في مخيم الهول

مرة أخرى اندلع حريق في مخيم الهول للاجئين في القطاع الخامس. تم إخماد الحريق بعد أن دمر ثلاث خيام. تمكن الضحايا من سكان المخيم من الهروب.

وتجدر الإشارة إلى أن محاولات الحرق المتعمد في القطاع الخامس كانت ذات طابع منتظم ، وعلى الأرجح أن زوجات وأقارب إرهابيي الدولة الإسلامية الموجودين في المخيم مع بقية اللاجئين هم المسؤولون عنها. ويقوم أكثرهم تطرفا بالهجمات على سكان المخيم ، مستغلين حقيقة أن مسلحي "قوات سورية الديمقراطية" الذين يقع المخيم تحت سيطرتهم لا يستطيعون حمايته.