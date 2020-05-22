Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним

Москва, 22 мая. Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе. Музыкант отмечал, что перестал испытывать к супруге прежние чувства, а Гаврилова не спешила делиться подробностями расставания.

Модель разместила в Instagram трогательное фото с дочерью Афиной.

«Особенный день», — написала Гаврилова.

Подписчики начали думать, что Агаларов забрал годовалую дочь к себе, а Гаврилова видится с ней в определенные дни. Поводом для домыслов стало то, что певец стал часто публиковать снимки с ребенком.

«Дочка осталась с папой… Видимо поэтому Алене так тяжело», — пишет подписчица marina_y_t.

Однако Гаврилова резко опровергла предположения поклонников.

«Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того, чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда», — пишет модель.

Напомним, что Эмин Агаларов сообщил о расставании с Гавриловой неделю назад. Он поблагодарил ее за совместно прожитые 2 года и подчеркнул, что хотел бы сохранить с ней дружеские отношения. Алена в свою очередь писала, что ей «очень больно и тяжело», и попросила дать ей время, чтобы прийти в себя.

Ранее скандальный блогер Лена Миро прокомментировала расставание Агаларова с женой. По ее словам, Гаврилова за 2 года брака надоела Эмину, поэтому он променял ее на новую возлюбленную.