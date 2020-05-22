Минэкономразвития дало прогноз по безработице в России

Москва, 22 мая. По итогам текущего года, Минэкономразвития ожидает роста безработицы. Об этом говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза ведомства социально-экономического развития на 2020-2023 годы.

Ожидается, что рост безработицы по итогам текущего года составит 5,7%, что станет максимумом с 2011 года, когда уровень безработицы составлял 6,5%. Для сравнения, в 2019 году этот показатель опустился до 4,6%.

Однако уже в следующем году ведомство прогнозирует падение уровня безработицы до 5,4%, в 2022-м – до 4,9%, а в 2023-м – до 4,7%.

Ранее глава Минтруда заявлял, что в России зарегистрировано 1,4 миллиона безработных граждан, и эта ситуация не является угрожающей. По словам Котякова, безработных было бы гораздо больше, если бы власти вовремя не приняли комплекс направленных на сохранение занятости мер.

Министр напомнил, что граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне получают повышенные пособия по безработице, которые равны минимальному размеру оплаты труда — 12 130 рублей.

11 мая президент России Владимир Путин анонсировал новый пакет антикризисных мер поддержки семей с детьми. В частности, семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовую выплату на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей. Оформить такую помощь можно будет дистанционно начиная с 1 июня 2020 года.

Кроме того, глава государства расширил круг потенциальных получателей ранее введенной финансовой помощи в пять тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Если раньше на такую выплату могли претендовать только семьи, где ребенок родился в 2020 году, то теперь эти деньги получат все семьи, где воспитываются дети до 3 лет.