НАТО созывает экстренное заседание из-за выхода США из ДОН

Брюссель, 22 мая. Совет НАТО проведет экстренное заседание на уровне послов 22 мая в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Союзники проведут экстренное заседание Североатлантического совета на уровне послов в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу», — заявил ТАСС дипломат.

Ожидается, что дипломаты рассмотрят возможные последствия решения США «для европейской и евроатлантической безопасности и режима контроля над обычными вооружениями».

В четверг госсекретарь США Майкл Помпео выпустил заявление, в котором сообщается, что 22 мая США уведомят все страны, входящие в Договор, о своем решение выйти из ДОН, передавали «Известия».

«Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединенные Штаты больше не будут участником договора. Однако мы можем пересмотреть решение о нашем выходе, если Россия вернется к полному соблюдению договора», — говорится в заявлении Помпео.

Комментируя заявления США, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что у России давно есть ряд конкретных и четко сформулированных претензий к США по исполнению Договора по открытому небу. В качестве примера Захарова напомнила, что с 2017 года США ужесточили подходы к исполнению Договора, а с января 2018 года в отношении России начали действовать несколько ограничительных мер: отказ предоставлять ночевки на континентальной части США, изменение специальных процедур для выполнения наблюдательных полетов над Гавайскими островами путем ограничения максимальной дальности полетов с авиабазы Хикам и многое другое.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в качестве одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания холодной войны. За это время к нему присоединились 34 государства.