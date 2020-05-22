В Совфеде объяснили, почему США выходят из Договора по открытому небу

Москва, 22 мая. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу.

«Из всех договоров США выходят по причине того, что их якобы нарушает Россия. Так было с договором по ПРО, Договором РСМД. Сейчас они то же самое говорят про Договор по открытому небу. Это всем давно ясная стратегия», — говорит сенатор.

Морозов говорит, что американцы не скрывают того, что выходят из договоров не по высказываемым публично причинам, «а для того, чтобы сохранить себе военное и политическое доминирование», передает RT.

Он подчеркивает, что Вашингтон не хочет выполнять соглашения, устанавливающих баланс сил в мире. По мнению Морозова, это одна из попыток добиться одностороннего военного преимущества.

«Другое дело, что это еще ни разу за всю послевоенную историю американцам не удавалось», — резюмировал сенатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что у Москвы есть ряд конкретных и четко сформулированных претензий к США по исполнению Договора по открытому небу.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в свою очередь подчеркнул, что данное решение США свидетельствует о подрыве европейской безопасности со стороны США.