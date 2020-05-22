Сирия, 22 мая. Неопознанные ВВС, предположительно связанные с международной коалицией, нанесли авиаудар по позициям иранских бойцов в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе убит полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам». На севере провинции Хасака вспыхнула междоусобица в рядах протурецких сил. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе, по неподтвержденным данным, понесли потери при столкновении с протурецкими силами в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке СВУ на пути следования конвоя SDF в провинции Дейр-эз-Зор и нападении в Хасаке.

Корпус Стражей Исламской революции: лишился пяти бойцов и строительной техники при авиаударе в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери в результате взрыва заминированной машины в провинции Дейр-эз-Зор; задержали «спящую ячейку» ИГ в Ракке

Международная коалиция: направила подкрепление на базы в Дейр-эз-Зоре и подозревается в нанесении авиаудара по базе бойцов КСИР.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по гражданскому автомобилю в Идлибе; в Ракке спровоцировали возгорание в сельскохозяйственных угодьях.

«Сирийская национальная армия» (СНА): в результате междоусобной стычки понесла потери на севере Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: лишилась полевого командира, убитого в результате взрыва заминированного автомобиля в Идлибе.

Провинция Алеппо

В восточной части провинции продолжились провокации со стороны протурецких формирований. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), утром боевики «сирийской национальной армии» обстреляли окраины города Аш-Шиюх ат-Тахтани, занятые боевиками «Демократических сил Сирии». Несколько самодельных снарядов упали рядом с основными городскими объектами, в результате обстрела были повреждены несколько зданий и ранения получили два мирных жителя. Также, согласно информации источника, под огонь попал блокпост сил внутренней безопасности SDF «Асайиш».

Столкновения между сирийской армии и протурецкими боевиками произошли к югу от города Аль-Баб. Источник в сети Twitter @ NotWoofers сообщает, что в результате взаимного обстрела потери понесли обе стороны. Сообщается о раненых среди обеих сторон.

Поступили новые сведения о авиаударе у города Африн. Согласно данным Telegram-канала Directorate 4, военный автомобиль боевиков подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» подверглись удару беспилотников международной коалиции. В результате удара трое боевиков, находившихся в салоне автомобиля в момент атаки, погибли. Командование операциями международной коалиции в Сирии в настоящее время никак не прокомментировало нападение в зоне контроля турецких войск и союзных группировок.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Хаджин мирный житель пострадал из-за конфликта двух боевиков «Демократических сил Сирии». Инцидент произошел при патрулировании на рыночной площади, между двумя боевиками развязался конфликт, один из них выбросил ручную гранату. Как сообщает источник в Twitter @Sada_AlSharqieh, ранены оба боевика и пострадал еще один мирный житель, находившийся поблизости в момент детонации.

Днем агентство Aleppo AMC сообщило, что двое боевиков SDF погибли в результате подрыва СВУ на пути следования их автомобиля в окрестностях города Бусейра.Силы безопасности SDF подозревают, что бомбу на пути следования патруля установили террористы «Исламского государства».

Как передает портал Baladi News, несколько членов иранских сил Корпуса Стражей Исламской революции были ранены и убиты в результате воздушных ударов, нанесенных истребителями неизвестных ВВС, предположительно связанных с международной коалицией. По данным издательства Jarf News под удар попали позиции КСИР у города Абу-Кемаль. Под удар также попала строительная и военная техника.

Источник также передал, к нефтяному месторождению Аль-Омар прибыл конвой подкрепления для войск коалиции. Согласно данным местных источников, в регион прибыла автоколонна из шести грузовиков с материально-техническим обеспечением, а также оборудованием для геологической разведки. Подкрепления также были направлены на запад от города Дейр-эз-Зор в район Аль-Бухам, где был восстановлен один из опорных пунктов ВС США. Также военнослужащие провели военные учения.

Провинция Даръа

Как сообщает источник в сети Twitter @Sada_AlSharqieh, во второй половине дня группа неизвестных вооруженных лиц совершила нападение на востоке провинции Даръа. Согласно данным источника, в городе Хайят неизвестные на мотоциклах открыли огонь из автоматов по бывшему боевику так называемой «вооруженной оппозиции». Позднее «спящие ячейки» совершили вылазку в поселении Тель-Шихаб, где застрелили мирного жителя. Военные эксперты предполагают, что за серией нападений в Даръа стоят бывшие члены распавшегося в 2018 году «Южного фронта», которые ушли в подполье и получают поддержку от американских военных с военной базы «Ат-Танф», которые финансируют и обучают боевиков различных вооруженных бандгрупп с целью дестабилизации обстановки на юге Сирии.

Провинция Идлиб

На рассвете возобновились боестолкновения на линии разграничения сил Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. По информации агентства Halab Today, перестрелки зарегистрированы у поселения Сафухан и Аль-Фатира, где САА в ответ на провокации со стороны группировки открыла огонь из артиллерии по опорным пунктам.

Портал SOHR сообщает, что погранвойска Турции нанесли удар по автомобилю с гражданскими лицами, которые якобы пытались незаконно пересечь границу к западу от города Идлиб. В результате атаки погиб ребенок, тяжелые ранения получили его мать и брат.

В городе Идлиб прогремел мощный взрыв. Как передает агентство Masar Press Net, самодельная бомба взорвалась в автомобиле полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам». В момент детонации он находился в салоне и скончался на месте. Пока ни одна из действующих в провинции вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за покушение на жизнь полевого командира, не исключено, что убитый командир стал жертвой междоусобных разборок исламистских бандгрупп Идлиба. Двумя днями ранее у группировки возник конфликт с боевиками «Хуррас ад-Дин», который привел к перестрелке и жертвам с обеих сторон. 5 мая стычка «Хайят Тахрир аш-Шам» с членами протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам» произошла в поселке Аль-Фуа.

Провинция Ракка

Антитеррористические подразделения «Демократических сил Сирии» отчитались о ходе рейдов в городе Ракка. Согласно пресс-релизу, опубликованному силами безопасности SDF «Асайиш», в городе была задержана «спящая ячейка» «Исламского государства». Согласно отчету, в ходе штурма убежища были захвачены три террориста и не менее 15 готовых к детонации взрывных устройств, которые готовили для совершения теракта в мусульманский праздник Ид аль-Фитр.

ВС Турции и примкнувшие к ним оппозиционные вооруженные группировки обстреляли населенный пункт Халидия и Аль-Хушан и участок трассы М4 у города Айн-Исса. Как передает издание NPA_English, в результате обстрела на сельскохозяйственных землях начались пожары. В воздушном пространстве над городом работают разведывательные беспилотники ВВС Турции.

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол» в очередной раз вспыхнул пожар в пятом секторе. По информации агентства Aleppo AMC, огонь был потушен после того, как уничтожил три палатки. Жертв среди жителей лагеря удалось избежать. Отметим, что попытки поджога в пятом секторе лагеря приняли регулярный характер, наиболее вероятно, что за них несут ответственность жены и родственники террористов «Исламского государства», которые содержатся в лагере наравне с остальными беженцами.

У города Рас-аль-Эйн произошло столкновение между боевиками «Сирийской национальной армии». По данным агентства Al Masdar, боевики «Ахрар аль-Шаркыя» столкнулись с членами другой подконтрольной СНА группировки «Дивизии аль-Хамза», причиной конфликта послужил раздел награбленного у местных жителей имущества. В ходе перестрелки был убит один член «Дивизии аль-Хамза», «Ахрар аш-Шаркыя» потеряла двух боевиков раненными.

Как передает агентство Step News, автомобиль «Демократических сил Сирии» наехал на СВУ, установленное на дороге Панорама к западу от города Хасака. Трое курдских боевиков погибли от полученных осколочных ран и ожогов.

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