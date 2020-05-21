ЦИК возобновил подготовку к голосованию по Конституции

Москва, 21 мая. Пресс-служба ЦИК России прокомментировала принятия дополнительного постановления от 20 мая 2020 года, касающийся проведения общероссийского голосования.

«Поскольку общероссийское голосование состоится в любом случае – вопрос только в определении даты его проведения – мы должны использовать все возможности дальнейшего обеспечения подготовительных мероприятий», — отметили в ведомстве.

В ЦИК отметили, что основанием для этого решения остается соответствующий указ президент России о наделении избирательных комиссий функциями по подготовке организации общероссийского голосования. Представители ведомства указали, что после ослабления или даже отмены карантинных мер ЦИК должен будет принимать решения о распределении ресурсов для изготовления печатных материалов и оборудования мест для голосования.

«В связи с этим по итогам рабочего совещания с региональными избиркомами, состоявшегося после заседания ЦИК России 20 мая 2020 года, решением членов Комиссии в повестку включен дополнительный вопрос и принято постановления, которым возобновлена возможность принятия бюджетных обязательств избирательными комиссиями в целях подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе ЦИК.

Решение по данному вопросу было принято единогласно, а соответствующий документ уже размещен на сайте ЦИК России.