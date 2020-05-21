В Минкультуры оценили возможность повышения цен на билеты в театры после их открытия

Москва, 21 мая. Сокращение числа продаваемых билетов в театры после пандемии не отразится на их цене, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее глава Минкультуры отмечала, что после окончания пандемии театры будут продавать билеты зрителям в шахматном порядке, что сократит число посетителей. Любимова уточняла, что для подобной рассадки продаются нечетные билеты в нечетные ряды и четные билеты в четные ряды.

«Нам не нужно даже думать о том, чтобы в сложившейся ситуации вся ответственность ложилась на будущих зрителей. Это было бы совсем несправедливо», — ответила Любимова на вопрос о повышении цен на билеты.

Она подчеркивает, что увеличение цен сказалось бы на посещении театров.

«Совсем не многие могут себе позволить какие-то огромные затраты на посещение театров или музеев», — говорит министр.

Любимова отмечает, что театры существуют на государственном задании, благодаря чему им предоставляются бюджетные средства. Она подчеркивает, что в дальнейшем экономика театров будет отдельно прорабатываться в их департаменте.

Ольга Любимова ранее отмечала, что музеи в регионах могут возобновить работу уже с 1 июня. Об этом она заявила во время заседания комитета Госдумы по культуре. По ее словам, это будет зависеть от позиции губернаторов в каждом отдельном регионе, передают «Известия».