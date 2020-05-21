Захарова заявила о претензиях России к США по Договору по открытому небу

Москва, 21 мая. У России давно есть ряд конкретных и четко сформулированных претензий к США по исполнению Договора по открытому небу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США официально объявили о выходе из Договора по открытому небу, обвинив РФ в нарушении прописанных в нем положений.

«Обращу ваше внимание: как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам по исполнению этой договоренности», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Она напомнила, что еще в феврале ведомство сделало публичную подборку наиболее явных и очевидных претензий.

В качестве примера Захарова напомнила, что с 2017 года США ужесточили подходы к исполнению Договора, а с января 2018 года в отношении России начали действовать несколько ограничительных мер: отказ предоставлять ночевки на континентальной части США, изменение специальных процедур для выполнения наблюдательных полетов над Гавайскими островами путем ограничения максимальной дальности полетов с авиабазы Хикам и многое другое.

Представитель МИД подчеркнула, что речь идет о международном договоре, в котором четко зафиксированы обязательства всех сторон. Публичной полемики для решения вопроса недостаточно.

«Есть механизмы их реализации, а именно — есть соответствующая комиссия, куда можно приходить и заявлять о своих претензиях. Есть еще дипломатические каналы, по которым мы ждем соответствующих пояснений, разъяснений американской стороны, чтобы сформировать свое отношение к их позиции. Это делается дипломатами рутинно, обычно. Думаю, что после этого мы сформируем свой подход», — добавила Захарова.

Напомним, что Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в качестве одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания холодной войны.

Вечером в четверг Госдепартамент США распространил заявление своего руководителя Майка Помпео.

«Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединенные Штаты больше не будут участником договора. Однако мы можем пересмотреть решение о нашем выходе, если Россия вернется к полному соблюдению договора», — говорится в заявлении Помпео.

Комментируя решение США, политолог Наталия Елисеева отметила, что заявления США, которые относятся к военной сфере, являются попыткой оказания политического давления. По ее мнению, «США пытаются вновь вернуть себе лавры главной страны в мире», а также пытаются совершить маневр для увеличения финансирования оборонного комплекса.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в свою очередь отметил, что данный шаг Вашингтона свидетельствует о подрыве европейской безопасности со стороны США, передает RT.