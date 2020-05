Наташа Королева увлеклась самогоноварением

Первый раз в жизни выгнала Самогоночку!!! Ух!!!!! Получилась отменная !!! На моем YouTube канале Наташа Королёва ,мини фильм где весь процесс во всех подробностях !!! Может мой опыт и рецепт Королевской самогоночки вам пригодится!????#наташакоролева #самогон #смачного #ягодка

A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on May 21, 2020 at 4:47am PDT