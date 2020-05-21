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Наташа Королева увлеклась самогоноварением

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Наташа Королева увлеклась самогоноварением

Москва, 21 мая. Певица Наташа Королева поразила подписчиков неожиданным признанием. Она сообщила, что во время режима самоизоляции увлеклась самогоноварением.

«Первый раз выгнала самогоночку! Получилась отменная!» — пишет в Instagram знаменитость.

Королева говорит, что сейчас «все пекут, варят, салатики нарезают», но она в это время гонит «королевскую, восьмидесятиградусную самогонку».

Певица также опубликовала Instagram-stories с видеообращением своего друга, известного артиста Владимира Винокура. Наташа Королева подарила ему бутылку своего фирменного самогона. Винокур поблагодарил исполнительницу и отметил, что обязательно его продегустирует.

Попробовал «королевский» самогон и муж исполнительницы — Тарзан. Шоумен и бодибилдер опрокинул стопку и заявил — «70 градусов».

За изготовление алкоголя в домашних условиях Наташе Королеве по закону ничего не грозит, если она не станет его продавать. Однако специальное оборудование, которое производит более 5,5 литров самогона в сутки, необходимо регистрировать.

Ранее Наташа Королева столкнулась со шквалом критики в социальных сетях после ее поста про доставку еды из ресторана во время режима самоизоляции. Певица показала несколько заполненных блюдами пакетов, которые ей доставил курьер, и на камеру продемонстрировала приготовленную баранину и цыпленка в тандыре. Подписчики в комментариях начали ее упрекать, что сейчас «не то время, когда стоит выставлять свои разносолы напоказ».

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Источник: Instagram
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