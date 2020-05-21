Военный эксперт Бадрак предложил внедрить в ВС Украины «москитный флот» и роботов

Киев, 21 мая. Основой украинских вооруженных сил должны стать боевые роботы и «москитный флот», заявил военный эксперт Валентин Бадрак. По его словам, так можно сократить траты на вооружение, добившись максимальной эффективности.

Как заявил Бадрак, у Киева нет необходимости в строительстве корветов и тяжелой бронетехники, поскольку это связано с серьезными финансовыми затратами.

«Москитная» доктрина — это идеология «тысячи укусов». Это когда используется много беспилотников вместо одного самолета. Вместо одного танка или бронетранспортера — 20−30 наземных боевых роботов», — заявил военный эксперт.

По его словам, стоимость БТР-4 составляет около 9,3 миллиона долларов. При этом, боевого робота с ракетными комплексами можно приобрести менее чем за три миллиона. Он также напомнил, что один корвет стоит столько же, сколько 30 ракетных катеров.

«Например, если мы за три минуты войны теряем военный корвет, то трудно понять, зачем же мы выложили такие огромные деньги? А «москитный» флот, даже если будет потеряна его третья часть, все еще будет оставаться вполне боеспособным», — предположил Бадрак.

Напомним, что Украина, за вычетом прочего колоссального количества имущества флота, в 1997 году из числящихся к моменту раздела в составе КЧФ 525 боевых кораблей, катеров, судов и плавсредств обрела 137 плавединиц. Естественно, не все из них были на ходу или достроены, но тем не менее факт остается фактом. Однако уже к сентябрю 2019 года из-за недофинансирования, откровенного «дерибана», халатности командования (в большей степени) и воссоединения Крыма с Россией (в меньшей степени) эта армада сократилась до двух-трех десятков вымпелов.

При этом боевое ядро ВМСУ превратилось в разнотипный плавучий цирк, включающий в себя фрегат, ракетный катер, рейдовый тральщик, средний десантный корабль, десантный катер и четверку речных бронекатеров.