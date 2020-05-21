В России вырос спрос на бункеры

Москва, 21 мая. В России во время пандемии коронавируса вырос спрос на бункеры как гарантию стопроцентной изолированности. При этом интерес к крайне дорогому товару проявляют не только состоятельные люди, но и средний класс.

Гендиректор компании Deluxebunker, производящей бункеры, Артур Толасов сообщил телеканалу «360», что в марте число звонков от клиентов увеличилось в 10 раз и больше. Сейчас их стало немного меньше.

Толасов уточнил, что обычно бункер закладывается еще на этапе строительства жилья. Основываясь на предпочтениях клиентов, компания корректирует общий строительный план. По его словам, в бункере можно прожить почти год. Все зависит от финансовых возможностей заказчика: стоимость столь необычного товара начинается от 100 тыс. рублей за квадратный метр.

«В бункере легко фильтры поставить, это легко реализовать. Самая основная защита — это то, что ты там изолировался. Именно от вируса», — отметил он.

Ранее Гари Линч, топ-менеджер производителя бункеров из США Rising S Company, рассказал Forbes, что в первые три месяца 2020 года спрос на убежища в мире в целом вырос на 2000%. В другой американской компании Vivos отметили, что продажи бункеров выросли на 400% и продолжают стремительно расти.

Линч также сообщил, что в этом году его компанией было продано два убежища гражданам России. Они представляли собой помещение площадью 46 квадратных метров каждое и стоили по 150 тыс. долларов.

По данным на 21 мая, число выявленных пациентов с коронавирусом достигло 317 554. За все время эпидемии выздоровел 92 681 человек, скончались 3099, передавал RT. Во всем мире число инфицированных превысило 5 млн человек.