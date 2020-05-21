Бюджет РФ за минувший год остался в плюсе благодаря усилиям ФНС

Москва, 21 мая. Правительство РФ подвело итоги исполнения прошлогоднего бюджета. Доходы государства составили 20 трлн рублей, а расходы — 18 трлн рублей. Достичь положительного соотношения удалось во многом благодаря работе Федеральной налоговой службы (ФНС), которую в тот период возглавлял Михаил Мишустин.

Бюджет России оказался в плюсе на 1,8% ВВП. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, за счет этого государство смогло вложить больше средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ). По состоянию на начало мая, его объем составляет 12,4 трлн рублей.

Отмечается, что часть этих средств будет направлена на компенсацию выпадающих нефтегазовых доходов, другая — на восстановление экономики после пандемии. Силуанов подчеркивает, что стране удалось остаться в плюсе благодаря нескольким факторам: поэтапная диверсификация экономики и работа ФНС по увеличению собираемости налогов. Михаил Мишустин сумел сформировать продвинутую систему налогового администрирования — за 10 лет существования она позволила накопить резервы, которые сейчас используются для стабилизации экономики в условиях пандемии.

Наглядно это демонстрирует пример администрирования страховых взносов. В 2017 году Минтруда передало свои полномочия ФНС. К 2018 году доходы пенсионного фонда возросли на 511 млрд рублей, превысив прогнозы на 1,5%. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что Фонд социального страхования перевыполнил прогноз на 2,3%, достигнув 770 млрд рублей, а Федеральный фонд ОМС заработал на 1,2% больше средств, чем планировалось, — 2,1 трлн рублей.

Ранее «Известия» сообщали, что расходы на финансирование нацпроектов за текущий год в случае невозможности их использования в условиях пандемии коронавируса могут перераспределить на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, ассигнования не должны превращаться в неиспользованные остатки.