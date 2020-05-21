Адвокат Жорин отреагировал на слухи о причастности к избиению экс-супруга Лолиты

Москва, 21 мая. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал слухи о своей «причастности» к избиению бывшего мужа певицы Лолиты Милявской – тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Он заявил, что новость о госпитализации Иванова стала для него полной неожиданностью.

Экс-супруг Милявской ранее попал в больницу с сильными травмами. По предварительной информации, он попал в аварию, однако некоторые поспешили предположить, что его сильно избили. Иванов уже прокомментировал произошедшее для нескольких СМИ, кратко отметив, что «ему некогда» и у него «все в порядке». А затем в Сети появилась информация, что к инциденту якобы может иметь отношение Жорин, который во время бракоразводного процесса Милявской и Иванова постоянно скандалил с ним.

«Анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца… Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но, тем не менее, должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку», — приводит слова Иванова КР.RU.

Жорин заявил, что не представляет, как именно он мог бы быть причастен к травмам Иванова. По его словам, госпитализация мужа Милявской стала для него полной неожиданностью.

«Когда мне сообщили, что он госпитализирован в больнице, я искренне пожелал ему выздоровления. Я никому зла не желаю. Но какого было мое удивление, когда он начал прозрачно намекать, что я якобы могу быть причастен к нападению на него. Мне кажется, это попахивает каким-то пиаром. Я точно не могу быть причастен к каким-то противозаконным действия», — подчеркнул адвокат.

Он предположил, что Иванов мог выдумать весь инцидент. По второй версии адвоката, тренер по сквошу просто страдает от посттравматического синдрома.

В июле 2019 года Милявская заявила, что приняла решение расстаться со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. По словам артистки, они с мужем стали безразличны друг другу, что привело к возникновению конфликтов. При этом Милявская напомнила, что прожила в браке с Дмитрием девять лет, однако наступила пора расстаться. Лолита призналась, что переживала из-за расставания целую неделю, но потом «плюнула».