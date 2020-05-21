Киев, 21 мая. В случае невыполнения Киевом Минских соглашений, украинскую армию ждет повторение Иловайска и Дебальцево, а президент страны Владимир Зеленский закончит как Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн, подписав сначала «третий Минск». Об этом заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

Ступанюк напомнил, что Минские соглашения, являясь частью международного права, обязательны к выполнению.

«Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн тоже не выполнили решение Совбеза ООН, и для них и граждан их стран — это печально закончилось», — подчеркнул эксперт.

По мнению Степанюка, невыполнение «Минска» грозит для ВСУ повторением Иловайского и Дебальцевского котлов, передает «ПолитНавигатор».

«Если вы помните, что было перед подписаниями Минских соглашений: первый Минск после Иловайска, второй после Дебальцева. И может быть повторение истории», — резюмировал эксперт.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

В минувшую среду Зеленский заявил, что Украина готова к любым форматам переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе. Однако позднее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина в беседе с Федеральным агентством новостей сообщила, что такой тяжелой обстановки на линии разграничения в Донбассе за последние несколько лет еще не было.

По ее словам, показательным является тот факт, что при обсуждении вопросов, связанных с безопасностью, официальные представители Украины на заседании Контактной группы отказались подписывать дополнительные меры по контролю режима прекращения огня и соблюдению режима бессрочного перемирия.