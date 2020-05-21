Решение о сдаче ЕГЭ в масках регионы примут самостоятельно

Москва, 21 мая. Решение о наличии масок и перчаток у выпускников во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) каждый регион примет самостоятельно. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в правительстве России.

«Каждый регион самостоятельно определит, будут ли выпускники вынуждены надевать маски и перчатки. Все меры будут применяться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — сообщил источник.

Напомним, ЕГЭ стартует в России 29 июня при соблюдении всех мер безопасности. Выпускниками станут 692 тыс. школьников.

Ранее в разговоре с представителями образовательных ведомств страны президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на все проблемы, ЕГЭ «стал эффективным механизмом объективной оценки знаний». Глава государства выразил уверенность, что благодаря снижению распространения COVID-19, ЕГЭ можно провести по всей стране.

В этом году ЕГЭ предстоит сдавать только тем, кто будет поступать в вузы. Учащихся на экзамене рассадят на расстоянии 1,5 метров, испытание по русскому языку разделят на два дня, на входе школьникам проверят температуру, а классы тщательно продезинфицируют.

Школьники смогут выбрать только те предметы, которые требуются при поступлении в вузы. Творческие испытания можно будет сдать онлайн.