Названы сроки появления в России вакцины от коронавируса

Москва, 21 мая. Первые результаты по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в уже конце июля, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отмечает, что несколько отечественных разработчиков уже ведут доклинические испытания вакцины.

«Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться в конце июля», — говорит Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что клинические испытания в России проходят 5 препаратов для лечения коронавируса. По ее словам, на государственной регистрации находятся еще 4 препарата, передает RT. Также Голикова отмечала, что на данный момент российские специалисты работают над созданием 47 вакцин от коронавируса.

Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 317,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, излечились 92,6 тыс. человек, скончались 3 тыс. пациентов.

Отметим, что в России ежедневно проводится более 150 тыс. тестов на COVID-19. Для помощи больным с коронавирусом были оперативно переподготовлены более 1,4 млн специалистов, развернуто более 130 тыс. специализированных коек, в том числе с реанимационной защитой.