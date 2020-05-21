Леонков объяснил вмешательство Эрдогана в ливийский конфликт на стороне ПНС

Москва, 21 мая. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал выступление официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майора Ахмада Мисмари, из которого следует, что Турция продолжает вмешиваться во внутренние дела Ливии.

По мнению эксперта, Анкара сознательно эскалирует боевые действия и не способствует миротворческим процессам в стране.

Мисмари показал журналистам записи с камер турецкого бронетранспортера Kirpi, который был захвачен силами ЛНА. На них продемонстрирована транспортировка бронемашины из турецкого порта в Измире до ливийского Триполи. Данная видеозапись является доказательством грубого нарушения Турцией оружейного эмбарго.

Также ливийский спикер показал записи тренировок боевиков, подконтрольных так называемому «Правительству национального согласия» (ПНС) Ливии, которые проводились турецкими офицерами. Таким образом, Турция нарушает международные договоренности и открыто вмешивается в ливийский конфликт. Кроме турецких инструкторов, в Ливии действуют не менее полутора тысяч турецких военных, а также переброшенные Анкарой из Сирии наемники в количестве около 17 тысяч человек.

Как отметил Леонков, Турция даже не пытается скрывать свое вмешательство в ливийские дела.

«Эти факты не скрываются. Еще турецкий парламент дал Эрдогану права на вмешательство в ливийский конфликт на стороне ПНС. Известны и другие случаи поставок Анкарой вооружения, техники и боевиков. То, что Турция присутствует в Ливии, ни для кого не секрет, Анкара этого и не отрицает», — отметил эксперт.

Он указал, что ПНС сейчас находится не в лучшем положении, а большая часть Ливии уже под контролем сил главы ЛНА – фельдмаршала Халифы Хафтара.

«Когда Турция вмешивалась в эти дела, в Анкаре думали, что приведут к завершению конфликта, но, как видим, это оказалось долгой историей, и вряд ли силам ПНС удастся отвоевать всю территорию у армии Хафтара», — подчеркнул Леонков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о растущем количестве погибших среди сирийских наемников в Ливии — согласно информации, предоставленной Сирийской обсерваторией по правам человека (SOHR), за последнее время в ходе боестолкновений с силами Ливийской национальной армией (ЛНА) погибло 223 человека.