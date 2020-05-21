Сирия, 21 мая. Неопознанные ВВС, предположительно связанные с международной коалицией, нанесли авиаудар по позициям иранских бойцов в Дейр-эз-Зоре. «Спящие ячейки» боевиков совершили нападение в Даръа, убив мужчину. В Хаме продолжаются провокации со стороны исламистских бандгрупп. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение на севере Хамы.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке СВУ на пути следования конвоя SDF в провинции Дейр-эз-Зор.

Корпус Стражей Исламской революции: лишился пяти бойцов и строительной техники при авиаударе в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери в результате взрыва заминированной машины в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: направила подкрепление на базы в Дейр-эз-Зоре и подозревается в нанесении авиаудара по базе бойцов КСИР.

Провинция Алеппо

Поступили новые сведения о авиаударе у города Африн. Согласно данным Telegram-канала Directorate 4, военный автомобиль боевиков подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» подверглись удару беспилотников международной коалиции. В результате удара трое боевиков, находившихся в салоне автомобиля в момент атаки, погибли. Командование операциями международной коалиции в Сирии в настоящее время никак не прокомментировало нападение в зоне контроля турецких войск и союзных группировок.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что двое боевиков «Демократических сил Сирии» погибли в результате подрыва их автомобиля в окрестностях города Бусейра, на востоке провинции Дейр-эз-Зор. По данным агентства Aleppo AMC, их патрульный автомобиль наехал на самодельную бомбу, установленную на обочине дороге. Силы безопасности SDF подозревают, что бомбу на пути следования патруля установили террористы «Исламского государства». За сегодня это уже второй похожий инцидент, утром в провинции Хасака автомобиль SDF с тремя боевиками внутри взорвался на аналогичном устройстве, оставленном на дороге неизвестными.

Как передает портал Baladi News, несколько членов иранских сил Корпуса Стражей Исламской революции были ранены и убиты в результате воздушных ударов, нанесенных истребителями неизвестных ВВС, предположительно связанных с международной коалицией. По данным издательства Jarf News под удар попали позиции КСИР у города Абу-Кемаль. Под удар также попала строительная и военная техника.

Источник также сообщил, к нефтяному месторождению Аль-Омар прибыл конвой подкрепления для войск коалиции. Согласно данным местных источников, в регион прибыла автоколонна из шести грузовиков с материально-техническим обеспечением, а также оборудованием для геологической разведки. Подкрепления также были направлены на запад от города Дейр-эз-Зор в район Аль-Бухам, где был восстановлен один из опорных пунктов ВС США.

Провинция Даръа

Как сообщает источник в сети Twitter @Sada_AlSharqieh, во второй половине дня группа неизвестных вооруженных лиц совершила нападение на востоке провинции Даръа. Согласно данным источника, в городе Хайят неизвестные на мотоциклах открыли огонь из автоматов по бывшему боевику так называемой «вооруженной оппозиции». Мужчина скончался на месте от полученных ран, нападающие успели скрыться с места преступления. Утром также группа неизвестных застрелила мирного жителя в деревне Тель-Шихаб.

Провинция Хама

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в расположенной на северо-западе провинции долине Аль-Габ были зафиксированы боестолкновения на линии разграничения правительственных войск и исламистских бандгрупп. Вечером боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» нанесли ракетный удар по опорным пунктам САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.