Политолог объяснила, как США хотят вернуть лавры «главной страны» в мире

Москва, 21 мая. США официально объявили о выходе из Договора по открытому небу, обвинив РФ в нарушении прописанных в нем положений. Политолог Наталия Елисеева объяснила, что кроется за этим решением Вашингтона.

По мнению эксперта, заявления США, которые относятся к военной сфере, являются попыткой оказания политического давления.

«США, во-первых, пытаются вновь вернуть себе лавры главной страны в мире. Во-вторых, подобные заявления — это дополнительный маневр для увеличения финансирования оборонного комплекса. Так или иначе, такие агрессивные заявления приводят к увеличению бюджета обороны Америки», — объясняет Елисеева.

Она напоминает, что в США идет избирательная кампания, поэтому подобных заявлений не избежать — они будут звучать еще в течение нескольких месяцев. Подобные заявления коснутся не только России, но и других государств, прежде всего Китая. Елисеева подчеркивает, что таким образом американские власти проверяют, как определенные высказывания повлияют на ход избирательной кампании.

«Сейчас идет игра с попыткой вывести РФ на начало переговоров, чтобы она как-то отреагировала на это. В целом это очередная попытка политического доминирования в информационном пространстве», — резюмировала политолог.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в свою очередь отметил, что данный шаг Вашингтона свидетельствует о подрыве европейской безопасности со стороны США. Он указал на то, что большинство стран, которые в свое время подписали договор — члены НАТО. Швыткин говорит, что они так или иначе продолжат обмениваться информацией с США, передает RT.

Напомним, что Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в качестве одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания холодной войны.