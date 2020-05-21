Кожевникова выступила против обязательной вакцинации от COVID-19

Москва, 21 мая. Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова заявила, что не собирается прививаться от коронавируса, когда появится соответствующая вакцина. При этом она готова идти на акции протеста, если вакцинацию в России сделают обязательной.

В интервью телеканалу «360» актриса заявила, что «вакцина в любом случае риск».

«В связи с этим должно быть право выбора. Я не выступаю против или за вакцинацию. Я выступаю за выбор, и он должен быть», — подчеркнула она, отметив, что знает людей, для которых вакцинация имела последствия.

Кожевникова сообщила, что не будет прививаться от COVID-19, и призвала всех анализировать ситуацию перед принятием решения. Экс-депутат добавила, что если государство сделает вакцинацию обязательной в России, то она первой пойдет на митинг против этого решения.

Отметим, ранее в четверг звезда сериала «Универ» поделилась в Instagram своей версией происхождения коронавируса. Кожевникова убеждена, что опасная инфекция вовсе не является местью природы человечеству, как считают многие, а представляет собой инструмент чьей-то большой игры, где на кону огромные деньги и власть над миром.

Актриса подчеркнула, что инфекция, безусловно, существует, но является особым инструментом в чьих-то руках, который не случайно применили именно сейчас.

По данным на 21 мая, число выявленных пациентов с коронавирусом достигло 317 554. За все время эпидемии выздоровел 92 681 человек, скончались 3099, передавал RT. Во всем мире число инфицированных превысило 5 млн человек.