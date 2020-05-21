Депутат Журова ожидает наплыва туристов в Ленобласти после окончания пандемии

Санкт-Петербург, 21 мая. Ленинградская область ждет наплыва туристов после окончания пандемии коронавируса, заявила депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам парламентария, Ленинградская область разделена на три зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом. Журова указала, что в некоторых районах региона уже снимаются ограничения, открываются рестораны, возобновляют работу детские секции.

Парламентарий также рассказала, способен ли регион справиться с наплывом туристов, и как повлияла пандемия на туристическую сферу в России.

«Ленинградская область справится, мы ждем! У нас хорошие детские лагеря, но главное чтобы их открыли. В Карелии тоже может быть всплеск туризма — там невозможно красивые природные условия», — указала Журова.

По ее словам, людям открываются возможности путешествоваться по тем местам, где раньше не ступала нога туриста.

Кроме того, по словам Журовой, многие россияне, которые отдыхают на отечественных курортах, поражены, какой сервис в России и какая красивая страна. Она рассказала, что во время поездки она слышала разговор отдыхающих на горнолыжном курорте, которые не могли поверить, что они находятся в родной стране.