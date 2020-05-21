Депутат Пилюс объяснила, как повлиять на рост числа хороших новостей о РФ в зарубежных СМИ

Санкт-Петербург, 21 мая. Член комитета Госдумы по культуре Наталия Пилюс прокомментировала проблемы освещения новостей культуры Тулы в западных и отечественных СМИ. Свое заявление она сделала в ходе виртуального круглого стола, организованного Федеральным агентством новостей в пресс-центре «Патриот».
Пилюс спросили, почему в западных СМИ публикуется так мало позитивных новостей о России, включая и Тулу. По ее словам, таким поведение иногда отличаются и российские СМИ.
«В Туле проводится огромная работа, мы являемся в части культуры центром страны. Мы были и новогодней, и библиотечной столицей. В этом году исполняется пятьсот лет Тульскому кремлю, приглашаю приехать. Почему журналисты не пишут? У меня вопросы к вам: а почему и наши пишут больше негатив?», — задалась вопросом Пилюс.
По ее словам, отечественной прессе следует больше внимания уделять позитивным новостям из России. Когда таких новостей станет много, их будут транслировать и иностранные СМИ.
«Впереди большая работа. Внутренний и международный туризм: есть много мест, через которые можно возбудить интерес к стране. У нас много достижений. Одним из того, что доставило огромное удовольствие, стал фильм Пельша о перспективах в Арктике. С прогнозами, оценками; несколько футуристический. Если таких фильмов будет больше, то эти примеры тоже будут показывать. Нужно чтобы и в наших СМИ были положительные примеры, чтобы транслировать их за границей», — объяснила Пилюс.