Депутат Пилюс объяснила, как повлиять на рост числа хороших новостей о РФ в зарубежных СМИ

Санкт-Петербург, 21 мая. Член комитета Госдумы по культуре Наталия Пилюс прокомментировала проблемы освещения новостей культуры Тулы в западных и отечественных СМИ. Свое заявление она сделала в ходе виртуального круглого стола, организованного Федеральным агентством новостей в пресс-центре «Патриот».

Пилюс спросили, почему в западных СМИ публикуется так мало позитивных новостей о России, включая и Тулу. По ее словам, таким поведение иногда отличаются и российские СМИ.

«В Туле проводится огромная работа, мы являемся в части культуры центром страны. Мы были и новогодней, и библиотечной столицей. В этом году исполняется пятьсот лет Тульскому кремлю, приглашаю приехать. Почему журналисты не пишут? У меня вопросы к вам: а почему и наши пишут больше негатив?», — задалась вопросом Пилюс.

По ее словам, отечественной прессе следует больше внимания уделять позитивным новостям из России. Когда таких новостей станет много, их будут транслировать и иностранные СМИ.