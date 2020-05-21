Коллега тульской медсестры рассказал, что заставило девушку появиться на работе в бикини

Москва, 21 мая. Врач Тульской областной клинической больницы рассказал СМИ, почему прославившаяся на всю страну «медсестра в бикини» появилась в палате больных в откровенном виде. На условиях анонимности медик рассказал, что в больнице не хватает специальных пижам, которые по регламенту персонал должен надевать под комбинезоны.

Тульская больница теперь у всех на слуху: один из пациентов прислал в местное информагентство снимок, на котором была запечатлена медсестра, надевшая прозрачный защитный костюм поверх нижнего белья. Городской минздрав сообщил, что сотрудница получила дисциплинарное взыскание. При этом россияне разделились на два неравных лагеря. Одни категорично осудили девушку, другие же (которых значительно больше) вступились за нее.

Как сообщает KP.RU, коллега девушки из Тульской областной клинической больницы на условиях анонимности рассказал, почему медсестра появилась на работе в таком виде. По его словам, «половина отделения так ходит».

«Нам просто ходить больше не в чем. Пижам, которые по регламенту мы должны надевать под комбинезоны, на всех не хватает. У нас они двух видов: одноразовые и многоразовые. Первые закончились еще две недели назад. Вторых, их, кстати, стирают после каждого дежурства, не хватает. Получил — повезло. Нет — тогда ходи полуголый и жди пока какой-нибудь идиот тебя сфотографирует», — посетовал врач.

Он уточнил, что врачи получают полный комплект защитной одежды, а медсестры довольно часто попадают в такую ситуацию.

«Ей вообще-то спасибо надо сказать, что она не развернулась и не ушла домой, а пошла дежурить, людей спасать», — подчеркнул медик.

Тульская медсестра в бикини стала звездой интернета - https://t.co/KnUSSz0Ac1 pic.twitter.com/WCE9F2w33L — Тула Активная (@tulactive) May 19, 2020

За девушку вступились и другие сотрудники клиники. Так, медсестра реанимационного отделения Оксана Дрыбо опубликовала в соцсетях фото с плакатом: «Мы не картины в галерее, хватит нас фотографировать». По ее словам, пациенту, который сделал скандальный снимок, следует извиниться перед девушкой.

Отметим, вечером в четверг стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд «медсестру в бикини», которую в соцсетях уже прозвали секс-символом пандемии. Об этом сообщила главный врач больницы Анна Савищева. По ее словам, никаких санкций в письменном виде к девушке не применяли.

С медсестрой, по словам Савищевой, встречался губернатор, который поддержал ее и поблагодарил всех медиков за работу.

Отметим, что в защиту девушки из тульской больницы выступают многие эксперты и простые россияне. Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы Виталий Милонов выступил категорически против ее наказания. Он также раскритиковал пациентов, сделавших снимок и выложивших его в Сеть.

Депутат Заксобрания Ленобласти Валерия Коваленко в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» выразила мнение, что медсестру не нужно наказывать. При этом, как считает депутат, эта история с тульской медсестрой показала, что медперсонал нужно обеспечить вентиляцией и костюмами, в которых будет удобно работать.